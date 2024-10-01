«Жить жизнь» 2 сезон: дата выхода сериала, где смотреть онлайн

Продолжение популярной драмы с Любовью Аксеновой в главной роли. Во втором сезоне зрители узнают, кто кем на самом деле манипулирует.
Премьера 2 сезона сериала «Жить жизнь» состоялась 12 сентября 2024 года в онлайн-кинотеатре START. В первый день показали две серии, новые выходят каждую неделю по четвергам.
Дата выхода новых серий:
8-я серия — 24 октября
9-я серия — 31 октября
10-я серия — 7 ноября
11-я серия — 14 ноября
Жанр — драма, триллер
Режиссеры — Артем Аксененко, Михаил Вайнберг.
Страна — Россия.
В главных ролях — Любовь Аксенова, Роман Васильев, Дарья Мороз, Евгений Шварц, Юрий Чурсин, Александра Ребенок, Игорь Гордин.
Фото: START.