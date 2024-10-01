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«Жить жизнь» 2 сезон: дата выхода сериала, где смотреть онлайн

Сегодня, 09:14 Автор: Андрей Моисеев




Сериал Жить жизнь

Продолжение популярной драмы с Любовью Аксеновой в главной роли. Во втором сезоне зрители узнают, кто кем на самом деле манипулирует.

Премьера 2 сезона сериала «Жить жизнь» состоялась 12 сентября 2024 года в онлайн-кинотеатре START. В первый день показали две серии, новые выходят каждую неделю по четвергам.

Дата выхода новых серий:

8-я серия — 24 октября

9-я серия — 31 октября

10-я серия — 7 ноября

11-я серия — 14 ноября

Жанр — драма, триллер

Режиссеры — Артем Аксененко, Михаил Вайнберг.

Страна — Россия.

В главных ролях — Любовь Аксенова, Роман Васильев, Дарья Мороз, Евгений Шварц, Юрий Чурсин, Александра Ребенок, Игорь Гордин.

Фото: START.
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    Источник: HR Новости







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