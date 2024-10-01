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Коркино на карте Челябинской области: убийство женщины, погромы, десятки задержанных

Сегодня, 12:05 Автор: Андрей Моисеев




Где находится Коркино на карте Челябинской области

Коркино на карте Челябинской области

Если смотреть на карту Челябинской области, Коркино расположен в 29 километрах к югу от областного центра. Население города составляет 36 тысяч человек.

В четверг, 24 октября, жители Коркино устроили стихийный сход из-за убийства накануне 40-летней женщины, которая занималась частным извозом.

Люди били камнями окна и переворачивали машины. Двух человек госпитализировали с огнестрельным ранением после стрельбы у цыганского дома в Коркино, сообщает Telegram-канал Mash.

В убийстве подозреваются 17-летний подросток, которого она подвозила, и еще один 19-летний парень.

Фото: Google Карты.
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