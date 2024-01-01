HR Новости

ВС РФ за неделю освободили Зоряное, Николаевку, Новосадовое и Серебрянку в ДНР

Сегодня, 13:40 Автор: Андрей Моисеев




Министерство обороны России в сводке о ходе проведения специальной военной операции сообщило, что за неделю, с 19 по 25 октября 2024 года, освобождено четыре населенных пункта в Донецкой Народной Республике.

Действиями подразделений группировки войск «Запад» освобожден населенный пункт Новосадовое.

Подразделения «Южной» группировки войск освободили населенные пункты Зоряное и Серебрянка.

В результате решительных действий подразделений группировки войск «Центр» освобожден населенный пункт Николаевка.
Читайте также:

  • Где находятся Серебрянка и Николаевка на карте Донецкой области
  • Где находится Новосадовое на карте Донецкой области
  • Где находится Максимильяновка на карте Донецкой области
  • Где находится Долиновка на карте Донецкой области
  • Где находится Артемово на карте Донецкой области
    •













    Лучшие бомбардиры НХЛ за всю историю


    Ставки на спорт в Фонбет


    Где находится Новый Путь на карте Курской области
    25 октября – Андрон Звездочет: что можно и нельзя делать
    ВС РФ за неделю освободили Зоряное, Николаевку, Новосадовое и Серебрянку в ДНР
    Магазин «Окей» на карте Санкт-Петербурга: неадекват с ножом ранил шесть человек
    Коркино на карте Челябинской области: убийство женщины, погромы, десятки задержанных
    Октябрьский на карте Белгородской области: два мирных жителя пострадали при обстреле
    «Жить жизнь» 2 сезон: дата выхода сериала, где смотреть онлайн
    Турнирная таблица НХЛ 2024/2025, расписание «Вашингтон Кэпиталз»
    «Последний богатырь. Наследие»: дата выхода, где смотреть онлайн
    «Зимородок» 3 сезон: дата выхода сериала, где смотреть онлайн


    © Все права защищены 2007-2024. hockeyreview@mail.ru