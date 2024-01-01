ВС РФ за неделю освободили Зоряное, Николаевку, Новосадовое и Серебрянку в ДНР

Сегодня, 13:40 Автор: Андрей Моисеев

Министерство обороны России в сводке о ходе проведения специальной военной операции сообщило, что за неделю, с 19 по 25 октября 2024 года, освобождено четыре населенных пункта в Донецкой Народной Республике.

Действиями подразделений группировки войск «Запад» освобожден населенный пункт Новосадовое.

Подразделения «Южной» группировки войск освободили населенные пункты Зоряное и Серебрянка.

В результате решительных действий подразделений группировки войск «Центр» освобожден населенный пункт Николаевка.