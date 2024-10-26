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26 октября 2024 – что можно и что нельзя делать

Сегодня, 18:18 Автор: Андрей Моисеев




Православные христиане 26 октября 2024 года отмечают праздник в честь Иверской иконы Пресвятой Богородицы. Икона хранится в Афоне и является одной из самых чудотворных.

В этот день можно: париться в бане, поменять белье, убраться в ванной.

Что нельзя делать: унывать, ругаться, обижать близких, выполнять тяжелую работу, занимать день и давать их в долг.

Народные приметы: низкая температура предвещает раннее наступление зимы, петухи запели очень рано или кошка долго в окно смотрит – к теплу. Быстрые облака с южным ветром – жди непогоду.
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