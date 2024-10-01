Турнирная таблица КХЛ 2024/2025, расписание матчей

Сегодня, 22:01 Автор: Андрей Моисеев

В пятницу, 25 октября, состоялись шесть матчей в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Приводим их результаты.

«Лада» проиграла на своем льду «Трактору» (1:2 ОТ), «Ак Барс» выиграл у «Адмирала» (2:0), минское «Динамо» обыграло дома «Витязь» (2:1).

«Локомотив» разгромил в Ярославле «Амур» (5:0), ЦСКА победил «Куньлунь» (4:3 ОТ), СКА одержал победу над «Спартаком» (5:2).

Турнирная таблица КХЛ сезона 2024/2025 на 26 октября выглядит следующим образом.

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Расписание ближайших матчей:

26 октября: 17:00 Нефтехимик – Автомобилист.

27 октября: 14:00 Торпедо – Витязь, 14:00 Авангард – Металлург Мг, 17:00 Локомотив – Динамо Мн, 17:00 Ак Барс – Адмирал, 17:00 Северсталь – Амур.