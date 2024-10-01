Где находятся на карте Иран и Израиль: последние новости

Сегодня, 06:57 Автор: Андрей Моисеев

Если смотреть на карту Ближнего Востока, то Израиль расположен у восточного побережья Средиземного моря. Иран находится в Передней Азии на расстоянии 1749 км от еврейского государства.

Напряженность между странами достигла пика после убийства 31 июля в Тегеране главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании. Иран в качестве ответа 1 октября выпустил по территории Израиля около 500 ракет.

26 октября Израиль атаковал Иран, взрывы были слышны в столице Тегеране и во многих других городах страны. ЦАХАЛ сообщает, что атака велась по военным объектам с применением более 100 самолетов, сообщает Jerusalem Post.