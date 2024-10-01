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Турнирная таблица НХЛ 2024/2025, расписание «Вашингтон Кэпиталз»

Сегодня, 07:07 Автор: Андрей Моисеев




Регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги в сезоне 2024/2025 стартовал 4 октября и завершится 18 апреля.

Расписание матчей «Вашингтон Кэпиталз»:

27.10 02:00 Тампа-Бэй (в гостях)

30.10 02:30 Рейнджерс (дома)

01.11 02:00 Монреаль (дома)

В ночь на субботу, 26 октября, состоялись четыре матча в рамках регулярного чемпионата. Турнирная таблица на сегодня выглядит следующим образом.

Турнирная таблица НХЛ на сегодня

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Расписание матчей НХЛ:

26 октября: 20:00 Филадельфия – Миннесота, 20:00 Баффало – Детройт, 23:00 Лос-Анджелес – Юта.

27 октября: 02:00 Монреаль – Сент-Луис, 02:00 Тампа-Бэй – Вашингтон, 02:00 Рейнджерс – Анахайм, 02:00 Калгари – Виннипег, 02:00 Бостон – Торонто, 02:30 Айлендерс – Флорида, 04:00 Даллас – Чикаго, 04:00 Нэшвилл – Коламбус, 05:00 Вегас – Сан-Хосе, 05:00 Ванкувер – Питтсбург, 05:00 Сиэтл – Каролина.

28 октября:  01:00 Детройт – Эдмонтон, 02:00 Филадельфия – Монреаль, 02:00 Нью-Джерси – Анахайм, 04:00 Колорадо – Оттава.
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    Источник: HR Новости







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    Турнирная таблица НХЛ 2024/2025, расписание «Вашингтон Кэпиталз»
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