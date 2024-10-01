Турнирная таблица РПЛ 2024/2025, расписание матчей

Сегодня, 07:54 Автор: Андрей Моисеев

С 18 по 20 октября состоялись матчи 12-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ). Приводим их результаты.

«Зенит» разгромил в гостях «Акрон» (5:0), «Факел» выиграл в Грозном у «Ахмата» (3:2), «Пари НН» сыграл вничью с «Ростовом» (1:1).

«Химки» победили «Локомотив» (2:0), «Краснодар» не оставил шансов «Спартаку» на его поле (3:0), ЦСКА с минимальным счетом обыграл махачкалинское «Динамо» (1:0).

«Оренбург» поделил очки с «Крыльями Советов» (2:2), московское «Динамо» выиграло в Нижнем Новгороде у «Рубина» (4:0).

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Турнирная таблица РПЛ сезона 2024/2025 после 12-го тура выглядит следующим образом.

Расписание матчей 13-го тура:

26 октября: 14:00 Динамо Мх – Акрон, 16:30 ЦСКА – Факел, 19:00 Ростов – Ахмат.

27 октября: 12:00 Оренбург – Рубин, 14:15 Пари НН – Спартак, 16:30 Химки – Динамо М, 19:30 Зенит – Локомотив.

28 октября: 18:30 Крылья Советов – Краснодар.