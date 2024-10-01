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Липецкая область на карте: побег из колонии №2

Сегодня, 12:25 Автор: Андрей Моисеев




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Колония №2 на карте Липецка

Село Петровское в Тамбовской области

Если смотреть на карту России, Липецкая область расположена к югу от Москвы. Расстояние от столицы РФ до областного центра около 373 км.

Население Брянска составляет 485 тысячи человек.

В субботу, 26 октября, шестеро заключенных сбежали из ИК №2 в Липецкой области, сообщает Telegram-канал Mash. Колония расположена на северо-восточной окраине города.

Пятеро беглецов граждане Узбекистана, шестой — Таджикистана. Заключенные планировали побег более полугода — они вырыли тоннель общей длиной около 65 метров.

Причина побега — перевод некоторых из сбежавших в категорию опущенных, из-за статей за изнасилование.

12:09 Двое сбежавших задержаны в селе Петровское Тамбовской области в 40 километрах от места побега.

Фото: Google Карты.
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