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100 лучших бомбардиров НХЛ за всю историю

Сегодня, 14:54 Автор: Андрей Моисеев




Лучшие бомбардиры НХЛ за всю историю на сегодня

В списке 100 лучших бомбардиров НХЛ за всю историю пятеро россиян, а возглавляет его Уэйн Гретцки. Александр Овечкин и Евгений Малкин продолжают свое выступление за «Вашингтон Кэпиталз» и «Питтсбург Пингвинз».

Всего в первой сотне лучших по системе «гол+пас» за всю историю НХЛ девять действующих хоккеистов. Лучший бомбардир среди защитников — Рэй Бурк, набравший за карьеру 1579 очков.

Список лучших бомбардиров НХЛ за всю историю

Статистика на 26 октября 2024 года.

1. Уэйн Гретцки - 2857 очков (894 шайбы +1963 передачи)
2. Яромир Ягр - 1921 (766+1155)
3. Марк Мессье - 1887 (694+1193)
4. Горди Хоу - 1850 (801+1049)
5. Рон Френсис - 1798 (549+1249)
6. Марсель Дионн - 1771 (731+1040)
7. Стив Айзерман - 1755 (692+1063)
8. Марио Лемье - 1723 (690+1033)
9. Джо Сакик - 1641 (625+1016)
10. Сидни Кросби - 1603 (593+1010)
11. Фил Эспозито - 1590 (717+873)
12. з. Рэй Бурк - 1579 (410+1169)
13. Александр Овечкин - 1555 (855+700)

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14. Джо Торнтон - 1539 (430+1109)
15. Марк Рекки - 1533 (577+956)
16. з. Пол Коффи - 1531 (396+1135)
17. Стэн Микита - 1467 (541+926)
18. Теему Селянне - 1457 (684+773)
19. Брайан Тротье - 1425 (524+901)
20. Адам Оутс - 1420 (341+1079)
21. Дуг Гилмор - 1414 (450+964)
22. Дэйл Хаверчук - 1409 (518+891)
23. Яри Курри - 1398 (601+797)
24. Люк Робитайл - 1394 (668+726)
25. Бретт Халл - 1391 (741+650)
26. Майк Модано - 1374 (561+813)
27. Джон Бюсик - 1369 (556+813)
28. Брэндан Шэнахэн - 1354 (656+698)
29. Ги Лефлер - 1353 (560+793)
30. Матс Сундин - 1349 (564+785)

100 лучших снайперов за всю историю НХЛ

31. Дэйв Андрейчук - (640+698)
32. Денис Савар - 1338 (473+865)
33. Майк Гартнер - 1335 (708+627)
34. Пьер Тарджон - 1327 (515+812)
35. Жильбер Перро - 1326 (512+814)
36. Евгений Малкин - 1307 (500+807)
37. Джером Игинла - 1300 (625+675)
38. Патрик Кейн - 1289 (473+816)
39. Алекс Дельвеккио - 1281 (456+825)
40. з. Эл Макиннис - 1274 (340+934)
41. Жан Рателль - 1267 (491+776)
42. Петер Штястны - 1239 (450+789)
43. з. Фил Хаусли - 1232 (338+894)
44. Норм Аллмэн - 1229 (490+739)
45. Жан Беливо - 1219 (507+712)
46. Анже Копитар - 1219 (422+797)
47. з. Ларри Мерфи - 1217 (288+929)
48. Джереми Реник - 1216 (513+703)
49. Бобби Кларк - 1210 (358+852)
50. Берни Николлс - 1209 (475+734)

50 лучших бомбардиров Кубка Стэнли за всю историю

51. Венсан Дамфусс - 1205 (432+773)
52. Дино Сиссарелли - 1200 (608+592)
53. Патрик Марло - 1197 (566+631)
54. Род Бриндамор - 1184 (452+732)
55. Сергей Федоров - 1179 (483+696)
56. Бобби Халл - 1170 (610+560)
57. Даниель Альфредссон - 1157 (444+713)
58. Мишель Гуле - 1153 (548+605)
59. з. Никлас Лидстрем - 1142 (264+878)
60. Стивен Стэмкос - 1138 (556+582)
61. Мариан Хосса - 1134 (525+609)
62. Берни Федерко - 1130 (369+761)
63. Майк Босси - 1126 (573+553)
64. Джо Ньювендайк - 1126 (564+562)
65. Дэррил Ситтлер - 1121 (484+637)
66. Фрэнк Маховлич - 1103 (533+570)
67. Гленн Андерсон - 1099 (498+601)
68. Теорен Флери - 1088 (455+633)
69. Клод Жиру - 1073 (353+720)
70. Хенрик Седин - 1070 (240+830)
71. Дэйв Тейлор - 1069 (431+638)
72. Джо Павелски - 1068 (476+592)
73. Кейт Ткачук - 1065 (538+527)
74. Рэй Уитни - 1064 (385+679)
75. Джо Маллен - 1063 (502+561)
76. Эрик Стаал - 1063 (455+608)
77. Пэт Вербик - 1062 (522+540)
78. з. Денис Потвин - 1052 (310+742)
79. Анри Ришар - 1046 (358+688)
80. Джон Таварес - 1045 (458+587)
81. Даниэль Седин - 1041 (393+648)
82. Патрис Бержерон - 1040 (427+613)
83. Бобби Смит - 1036 (357+679)
84. Мартин Сен-Луи - 1033 (391+642)
85. Дуг Уэйт - 1033 (278+755)
86. Никлас Бэкстрем - 1033 (271+762)
87. Александр Могильный - 1032 (473+559)
88. Алексей Ковалев - 1029 (430+599)
89. з. Брайан Лич - 1028 (247+781)
90. Патрик Элиаш - 1025 (408+617)
91. Брайан Беллоуз - 1022 (485+537)
92. Род Гилберт - 1021 (406+615)
93. Дэйл Хантер - 1020 (323+697)
94. Райан Гецлаф - 1019 (282+737)
95. Пэт Лафонтен - 1013 (468+545)
96. Стив Лармер - 1012 (441+571)
97. Лэнни Макдональд - 1006 (500+506)
98. Брайан Пропп - 1004 (425+579)
99. Джейсон Спецца - 995 (363+632)
100. Фил Кессел - 992 (413+579)

Ближайший претендент:

101. Коннор Макдэвид - 990 (338+652)

Выделены действующие хоккеисты.
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    Источник: HR Новости







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