Разговоры о важном: тема на 28 октября 2024 года

Девятый в учебном году классный час «Разговоры о важном», который состоится 28 октября 2024 года, будет посвящено Дню народного единства (Гостеприимная Россия).
Цель урока — расширение знаний обучающихся о традициях гостеприимства и обычаях народов России, воспитание уважения к культурному разнообразию и единству народов России. Методические материалы для классных руководителей для проведения занятия размещены на официальном сайте программы.
Ближайшие темы «Разговоры о важном»:
Твой вклад в общее дело.
С заботой к себе и окружающим.
День матери.