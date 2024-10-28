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Разговоры о важном: тема на 28 октября 2024 года

Сегодня, 15:34 Автор: Андрей Моисеев




Девятый в учебном году классный час «Разговоры о важном», который состоится 28 октября 2024 года, будет посвящено Дню народного единства (Гостеприимная Россия).

Цель урока — расширение знаний обучающихся о традициях гостеприимства и обычаях народов России, воспитание уважения к культурному разнообразию и единству народов России. Методические материалы для классных руководителей для проведения занятия размещены на официальном сайте программы.

Ближайшие темы «Разговоры о важном»:

Твой вклад в общее дело.

С заботой к себе и окружающим.

День матери.
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