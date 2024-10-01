Турнирная таблица КХЛ 2024/2025, расписание матчей

Сегодня, 19:42 Автор: Андрей Моисеев

В субботу, 26 октября, состоялся один матч в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Приводим его результат.

«Нефтехимик» уступил в домашнем матче «Автомобилисту» (2:3).

Турнирная таблица КХЛ сезона 2024/2025 на 27 октября выглядит следующим образом.

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Расписание ближайших матчей:

27 октября: 14:00 Торпедо – Витязь, 14:00 Авангард – Металлург Мг, 17:00 Локомотив – Динамо Мн, 17:00 Ак Барс – Адмирал, 17:00 Северсталь – Амур.

28 октября: 17:00 Трактор – Автомобилист, 19:30 СКА – Сибирь.