HR Новости

Приметы на 27 октября – что нельзя делать

Сегодня, 18:33 Автор: Андрей Моисеев




Православные христиане 27 октября 2024 года отмечают праздник в честь святой преподобной Параскевы Сербской.  Народное название — Параскева Грязниха из-за непогоды и грязи в это время.

В этот день можно:  отдохнуть в хорошей компании, устроить прогулку, шить.

Что нельзя делать: стирать, рукодельничать, расчесывать волосы, смеяться, веселиться, мыться и купать детей.

Народные приметы: если в этот день слишком много грязи, то зима наступит через четыре недели; если на Параскеву Сербскую идет дождь, то и весна будет дождливой.
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    Источник: HR Новости







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