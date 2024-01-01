Приметы на 27 октября – что нельзя делать

Сегодня, 18:33 Автор: Андрей Моисеев

Православные христиане 27 октября 2024 года отмечают праздник в честь святой преподобной Параскевы Сербской. Народное название — Параскева Грязниха из-за непогоды и грязи в это время.

В этот день можно: отдохнуть в хорошей компании, устроить прогулку, шить.

Что нельзя делать: стирать, рукодельничать, расчесывать волосы, смеяться, веселиться, мыться и купать детей.

Народные приметы: если в этот день слишком много грязи, то зима наступит через четыре недели; если на Параскеву Сербскую идет дождь, то и весна будет дождливой.