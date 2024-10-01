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Турнирная таблица НХЛ 2024/2025, расписание матчей

Сегодня, 07:54 Автор: Андрей Моисеев




Регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги в сезоне 2024/2025 стартовал 4 октября и завершится 18 апреля.

Вечером 26 октября и в ночь на воскресенье, 27 октября, состоялись 14 матчей в рамках регулярного чемпионата. Турнирная таблица на сегодня выглядит следующим образом.

Турнирная таблица НХЛ на сегодня

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Расписание матчей НХЛ:

28 октября:  01:00 Детройт – Эдмонтон, 02:00 Филадельфия – Монреаль, 02:00 Нью-Джерси – Анахайм, 04:00 Колорадо – Оттава.

29 октября: 02:00 Коламбус – Эдмонтон, 02:00 Баффало – Флорида, 02:30 Виннипег – Торонто, 02:30 Тампа-Бэй – Нэшвилл, 04:00 Колорадо – Чикаго, 04:00 Юта – Сан-Хосе, 05:00 Ванкувер – Каролина, 05:00 Вегас – Калгари.
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    Источник: HR Новости







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