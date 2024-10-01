HR Новости

Разгром на «Сантьяго Бернабеу»: «Барселона» уничтожила «Реал»

Сегодня, 09:57 Автор: Андрей Моисеев




Барселона разгромила Реал

«Эль класико» — одно из самых ожидаемых событий в мире футбола, соперничество двух самых титулованных клубов Испании. Два самых популярных клуба в истории испанского футбола в очередной раз выясняли, кто из них на данный момент номер один в стране.

В субботу, 26 октября, в Мадриде состоялся матч 11-го тура Примеры между «Реалом» и «Барселоной». Букмекеры считали королевский клуб фаворитом встречи, но в выигрыше оказались те, кто рискнул поставить на каталонцев.

Матч завершился разгромом хозяев поля (4:0). Отличились Роберт Левандовски (дважды), Ламин Ямаль и Рафинья.

Команды занимают первые два места в турнирной таблице, «Барселона» набрала 30 очков, на счету «Реала» на шесть баллов меньше.

Фото: SPORT.
Читайте также:

  • Букмекеры ошиблись с фаворитом матча «Спартак» — «Краснодар»
  • Мбаппе не помог: «Барселона» победила «Реал» в США
  • «Барселона» разгромила «Атлетико», Хави получил красную карточку
  • Симеоне против Хави: «Атлетико» сыграет с «Барселоной»
  • «Барселона» выиграла у «Наполи» в ответном матче Лиги чемпионов
    •



    Источник: HR Новости







    Лучшие бомбардиры НХЛ за всю историю


    Ставки на спорт в Фонбет


    В ДТП с автобусами в Санкт-Петербурге пострадали 25 человек
    Где находится Измайловка на карте Донецкой области
    Разгром на «Сантьяго Бернабеу»: «Барселона» уничтожила «Реал»
    Показать на карте, где сбили 51 беспилотник ВСУ 27 октября
    Подробная карта Донецкой области с городами
    Карта Украины с областями и городами, карта боевых действий
    Карта Курской области: граница с Украиной, карта боевых действий
    Турнирная таблица НХЛ 2024/2025, расписание матчей
    Где находится Селидово на карте Донецкой области
    Показать на карте, откуда сбежали заключенные в Липецкой области


    © Все права защищены 2007-2024. hockeyreview@mail.ru