Разгром на «Сантьяго Бернабеу»: «Барселона» уничтожила «Реал»

Сегодня, 09:57 Автор: Андрей Моисеев

«Эль класико» — одно из самых ожидаемых событий в мире футбола, соперничество двух самых титулованных клубов Испании. Два самых популярных клуба в истории испанского футбола в очередной раз выясняли, кто из них на данный момент номер один в стране.

В субботу, 26 октября, в Мадриде состоялся матч 11-го тура Примеры между «Реалом» и «Барселоной». Букмекеры считали королевский клуб фаворитом встречи, но в выигрыше оказались те, кто рискнул поставить на каталонцев.

Матч завершился разгромом хозяев поля (4:0). Отличились Роберт Левандовски (дважды), Ламин Ямаль и Рафинья.

Команды занимают первые два места в турнирной таблице, «Барселона» набрала 30 очков, на счету «Реала» на шесть баллов меньше.

Фото: SPORT.