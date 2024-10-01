Турнирная таблица КХЛ 2024/2025, расписание матчей

Сегодня, 19:23 Автор: Андрей Моисеев

В воскресенье, 27 октября, состоялись пять матчей в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Приводим их результаты.

«Авангард» в овертайме одолел «Магнитку» (3:2 ОТ), «Торпедо» уступило на своем льду «Витязю» (1:2).

«Северсталь» выиграла в Череповце у «Амура» (3:0), «Локомотив» победил минское «Динамо» (3:2), «Адмирал» проиграл в Казани «Ак Барсу» (2:4).

Турнирная таблица КХЛ сезона 2024/2025 на 28 октября выглядит следующим образом.

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Расписание ближайших матчей:

28 октября: 17:00 Трактор – Автомобилист, 19:30 СКА – Сибирь.

29 октября: 17:00 Барыс – Куньлунь Ред Стар, 17:00 Салават Юлаев – Адмирал, 19:00 Северсталь – Динамо Мн, 19:00 Нефтехимик – Лада, 19:30 Динамо М – Амур, 19:30 Спартак – Витязь, 19:30 Ак Барс – Металлург Мг, 19:30 Торпедо – ЦСКА.