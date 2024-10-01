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Где находится Брянская область на карте России

Сегодня, 19:49 Автор: Андрей Моисеев




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Карта Брянской области и граница с Украиной

Если смотреть на карту России, Брянская область расположена к югу-западу от Москвы. Расстояние от столицы РФ до областного центра около 482 км.

Население Брянска составляет 373 тысячи человек.

Брянская область граничит с Сумской и Черниговской областями Украины, протяженность границы составляет 350 км. Недалеко от границы расположены города Стародуб и Трубчевск, а также поселки Климово, Белая Березка, Суземка и Погар.

В воскресенье, 27 октября, пресечена попытка пересечения государственной границы вооруженной группой лиц в районе нежилого поселка Манев в Климовском районе, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз.

Фото: Google Карты.
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