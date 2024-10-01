Турнирная таблица АПЛ 2024/2025, расписание матчей

Вчера, 23:20 Автор: Андрей Моисеев

С 25 по 27 октября, состоялись матчи очередного тура чемпионата Англии по футболу. Приводим результаты самых важных матчей.

«Манчестер Сити» обыграл дома «Саутгемптон» (1:0), «Арсенал» сыграл вничью с «Ливерпулем» (2:2), «Челси» выиграл у «Ньюкасла» (2:1).

«Астон Вилла» поделила очки с «Борнмутом» (1:1), «Манчестер Юнайтед» проиграл в гостях «Вест Хэму» (1:2).

Турнирная таблица АПЛ сезона 2024/2025 после 9-го тура выглядит следующим образом.

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Расписание матчей 10-го тура:

2 ноября: 15:30 Ньюкасл – Арсенал, 18:00 Ноттингем Форест – Вест Хэм, 18:00 Ливерпуль – Брайтон, 18:00 Ипсвич – Лестер, 18:00 Борнмут – Манчестер Сити, 18:00 Саутгемптон – Эвертон, 20:30 Вулверхэмптон – Кристал Пэлас.

3 ноября: 17:00 Тоттенхэм – Астон Вилла, 19:30 Манчестер Юнайтед – Челси.

4 ноября: 23:00 Фулхэм – Брентфорд.