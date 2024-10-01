Турнирная таблица НХЛ 2024/2025, расписание матчей «Вашингтон Кэпиталз»

Сегодня, 07:05 Автор: Андрей Моисеев

Регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги в сезоне 2024/2025 стартовал 4 октября и завершится 18 апреля.

Расписание матчей «Вашингтон Кэпиталз»:

30.10 02:30 Рейнджерс (дома)

01.11 02:00 Монреаль (дома)

03:11 00:00 Коламбус (дома)

В ночь на понедельник, 28 октября, состоялись 4 матча в рамках регулярного чемпионата. Турнирная таблица на сегодня выглядит следующим образом.

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Расписание матчей НХЛ:

29 октября: 02:00 Коламбус – Эдмонтон, 02:00 Баффало – Флорида, 02:30 Виннипег – Торонто, 02:30 Тампа-Бэй – Нэшвилл, 04:00 Колорадо – Чикаго, 04:00 Юта – Сан-Хосе, 05:00 Ванкувер – Каролина, 05:00 Вегас – Калгари.

30 октября: 02:00 Питтсбург – Миннесота, 02:00 Оттава – Сент-Луис, 02:00 Айлендерс – Анахайм, 02:00 Бостон – Филадельфия, 02:00 Монреаль – Сиэтл, 02:30 Вашингтон – Рейнджерс, 05:00 Сан-Хосе – Лос-Анджелес.