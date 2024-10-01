Где находятся Аннинский и Новохоперский районы на карте Воронежской области

Сегодня, 07:36 Автор: Андрей Моисеев

Если смотреть на карту Воронежской области, Аннинский и Новохоперский районы расположены к юго-востоку от областного центра.

В понедельник, 28 октября, ВСУ атаковали бемпилотниками два спиртзавода в Воронежской области — в Аннинском и Новохоперском районах. На предприятии в Анне ранены два работника предприятия, сообщает в Telegram-канале губернатор региона Александр Гусев.

В Аннинском районе повреждены окна одного жилого дома и участок линии электропередачи, на другом предприятии пострадала крыша одной хозяйственной постройки и емкость.

Фото: Google Карты.