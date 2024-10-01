«Последний богатырь. Наследие» (2024): где смотреть сериал онлайн

Действие сериала «Последний богатырь. Наследие» происходит спустя 20 лет после событий, которые произошли в третьей части киноверсии.
Действие сказки происходит в Белогорье, но в реальности съемки происходили в Подмосковье и в различных районах Приэльбрусья.
Премьера состоялась в пятницу 27 сентября 2024 года в онлайн-кинотеатрах Okko и START. В первый день показали первые две серии, новые выходят каждую неделю по пятницам.
Первую серию можно посмотреть на START совершенно бесплатно.
Расписание выхода серий:
7-я серия — 1 ноября
8-я серия — 8 ноября (заключительная)
Жанр — фэнтези, комедия, приключения.
Режиссер — Антон Маслов.
Страна — Россия.
В главных ролях — Виктор Хориняк, Елена Яковлева, Владислав Ветров, Кирилл Зайцев, Гарик Харламов, Александра Урсуляк, Дмитрий Лысенков, Юлия Пересильд, Виктор Сухоруков, Александр Устюгов, Олег Чугунов, Никита Кологривый, Татьяна Догилева, Сергей Бурунов.
Фото: START.