НХЛ 2024/2025: турнирная таблица, расписание матчей, бомбардиры

Сегодня, 09:59 Автор: Андрей Моисеев

В ночь на четверг, 31 октября, состоялись шесть матчей в рамках регулярного чемпионата.

Турнирная таблица НХЛ сезона 2024/2025 на сегодня выглядит следующим образом.

Бомбардиры на сегодня:

Марк Стоун («Вегас») – 19 (5+14)

Кейл Макар («Колорадо») – 19 (4+15)

Кирилл Капризов («Миннесота») – 18 (5+13)

Натан Маккиннон («Колорадо») – 18 (5+13)

Кайл Коннор («Виннипег») – 17 (9+8)

Никита Кучеров («Тампа-Бэй») – 17 (9+8).

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Расписание матчей НХЛ:

1 ноября: 02:00 Торонто – Сиэтл, 02:00 Питтсбург – Анахайм, 02:00 Вашингтон – Монреаль, 02:00 Филадельфия – Сент-Луис, 02:00 Каролина – Бостон, 03:00 Нэшвилл – Эдмонтон, 05:30 Сан-Хосе – Чикаго, 21:00 Даллас – Флорида.

2 ноября: 02:00 Коламбус – Виннипег, 02:00 Баффало – Айлендерс, 02:00 Рейнджерс – Оттава, 03:00 Миннесота – Тампа-Бэй, 04:00 Калгари – Нью-Джерси, 19:00 Флорида – Даллас, 20:00 Филадельфия – Бостон, 23:00 Лос-Анджелес – Чикаго.