«Трасса» (2024): дата выхода сериала, где смотреть онлайн

Сегодня, 13:48 Автор: Андрей Моисеев

Героиня Карины Разумовской отпраляется в курортный город на поиски приемной дочери, которая отправилась искать настоящих родителей. В это же время в этом городе подросток расстреливает свою спящую семью. Связь между эти событиями предстоит выяснить следователю в исполнении Анны Михалковой.

Премьера сериала «Трасса» состоялась 5 сентября 2024 года в онлайн-кинотеатре Okko. В первый день показали две серии, новые выходили каждую неделю по четвергам.

Дата выхода новых серий:

10-я серия — 31 октября (заключительная)

Первую серию можно бесплатно посмотреть на странице Okko в VK.

Жанр — драма, триллер.

Режиссер — Душан Глигоров.

Страна — Россия.

В главных ролях — Карина Разумовская, Александр Ильин мл., Анна Михалкова, Елизавета Ищенко, Семен Серзин, Алексей Фатеев, Геннадий Смирнов.

Фото: Okko.