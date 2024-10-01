HR Новости

Дождь со снегом: в Москве выпадет 50% от месячной нормы осадков

Сегодня, 15:30 Автор: Андрей Моисеев




В Москве ожидается похолодание и дождь

Первый день ноября не порадует жителей столицы России. Североатлантический циклон «Мартина», который зародился в Ботническом заливе, с 4:00 мск начнет оказывать влияние на Москву.

Приход холодного циклона будет сопровождаться усилением ветра и дождем. В пятницу в столице может выпасть 50% месячной нормы осадков.

В утренние часы ожидаются осадки в виде мокрого снега, а с 9:00 он сменится интенсивными дождями.

По данным гидрометцентра России, жителей Москвы ожидает усиление ветра до 15 м/с. В пятницу температура днем не будет подниматься выше +8 °С, а 2-го числа поднимется только до 0 °С.

Фото: Getty Images.
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    Источник: HR Новости







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