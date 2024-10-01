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«Триггер» (2024) 3 сезон: дата выхода сериала, где смотреть онлайн

Сегодня, 16:24 Автор: Андрей Моисеев




Сериал Триггер 3 сезон

В третьем сезоне популярного российского сериала главный герой в исполнении Максима Матвеева возвращается в Москву, чтобы помочь пациентам своими оригинальными методами. Кто Артем Стрелецкий — гениальный психолог или манипулятор?

Премьера 3 сезона сериала «Триггер» состоялась 19 сентября 2024 года в онлайн-кинотеатре Premier и на «Кинопоиске». Новые серии выходят каждую неделю по четвергам.

Дата выхода новых серий:

7-я серия — 31 октября

8-я серия — 7 ноября (заключительная)

Жанр — драма.

Режиссеры — Дмитрий Тюрин, Игорь Твердохлебов.

Страна — Россия.

В главных ролях — Максим Матвеев, Игорь Костолевский, Светлана Иванова, Виктория Маслова, Роман Маякин.

Фото: Кинопоиск.
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    Источник: HR Новости







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