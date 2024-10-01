Турнирная таблица КХЛ 2024/2025, расписание матчей

В четверг, 31 октября, состоялись четыре матча в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Приводим их результаты.
«Авангард» уступил на своем льду «Ладе» (1:3), «Салават Юлаев» проиграл дома «Адмиралу» (2:4).
Минское «Динамо» выиграло в гостях у «Торпедо» (5:2), московские динамовцы переиграли «Витязь» (2:1).
Турнирная таблица КХЛ сезона 2024/2025 на 1 ноября выглядит следующим образом.
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Расписание ближайших матчей:
1 ноября: 17:00 Металлург Мг – Сибирь, 17:00 Автомобилист – Нефтехимик, 19:30 Ак Барс – Локомотив, 19:30 Северсталь – Куньлунь Ред Стар.
2 ноября: 12:00 Амур – Адмирал, 17:00 Салават Юлаев – СКА, 19:30 ХК Сочи – Спартак.