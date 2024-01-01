Программа передач цифрового телевидения на сегодня

В пятницу, 1 ноября 2024 года, на основных каналах цифрового телевидения (Первый канал, Россия 1, НТВ, Пятый канал, ТНТ, РЕН ТВ и СТС) будут показывать следующие передачи, фильмы и сериалы.
Программа передач на сегодня.
Первый канал
05:00 Телеканал Доброе утро
09:00 Новости
09:20 Модный приговор
10:10 Жить здорово!
11:00 Информационный канал
12:00 Новости
12:15 Информационный канал
13:30 АнтиФейк
14:00 Информационный канал
15:00 Новости
15:15 Давай поженимся!
16:05 Мужское / Женское
17:00 Информационный канал
18:00 Вечерние новости
18:30 Информационный канал
20:00 Ищейка
21:00 Время
21:45 Сегодня вечером. Александр Градский
23:45 Как молоды мы были. Концерт к 75-летию со дня рождения Александра Градского
01:35 ПОДКАСТ.ЛАБ
03:00 Новости
03:05 ПОДКАСТ.ЛАБ
Россия 1
05:00 Утро России
09:00 Вести
09:30 Вести. Местное время
09:55 О самом главном
11:00 Вести
11:30 60 минут
13:00 Наши
14:00 Вести
14:30 Вести. Местное время
14:55 Тайны следствия-19
17:00 Вести
17:30 Прямой эфир
18:30 60 минут
20:00 Вести
21:10 Вести. Местное время
21:30 Ну-ка, все вместе!
23:55 Истории Большой Страны
01:10 Мисс Полиция
НТВ
04:50 Улицы разбитых фонарей-12
06:30 Утро. Самое лучшее
08:00 Сегодня
08:25 Мои университеты. Будущее за настоящим
09:25 Пёс-6
10:00 Сегодня
10:35 Пёс-6
13:00 Сегодня
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи
16:00 Сегодня
16:20 Сегодня в Москве
16:45 ДНК
17:55 Жди меня
19:00 Сегодня
20:00 Пальцы
22:15 Скорая помощь-5
00:20 Своя правда
02:15 Квартирный вопрос
03:05 Балабол-3
04:50 Улицы разбитых фонарей-12
Пятый канал
05:00 Известия
05:25 Вечный зов
08:30 Ваше здоровье
09:00 Известия
09:30 Вечный зов
13:00 Известия
13:30 След
17:00 Известия
17:30 След
23:10 Светская хроника
00:10 Они потрясли мир
02:30 Вечный зов
ТНТ
04:55 Однажды в России
06:00 Утро ТНТ
08:00 Однажды в России
09:00 Интерны
18:30 Большое переселение
20:00 Однажды в России
21:00 Комеди Клаб
22:25 Лига городов
00:00 Самоволка
02:00 Саботаж
03:35 Музыкальная интуиция
РЕН ТВ
05:00 Самые шокирующие гипотезы
06:00 С бодрым утром!
08:30 Новости
09:00 Документальный спецпроект
10:00 Засекреченные списки
11:00 Как устроен мир
12:00 Информационная программа 112
12:30 Новости
13:00 Загадки человечества
14:00 Невероятно интересные истории
15:00 Засекреченные списки
16:00 Информационная программа 112
16:30 Новости
16:55 Александр Третий
18:20 Самые шокирующие гипотезы
19:00 Информационная программа 112
19:30 Новости
20:00 Вечные
23:00 Новости
23:30 Загадки человечества
00:30 Золото
02:35 Самые шокирующие гипотезы
03:20 Тайны Чапман
СТС
03:50 Маша и Медведь
05:50 Ералаш
06:15 Уральские пельмени. Смехbook
06:55 Шоу Уральские пельмени
09:35 Семейные игры. Битва за Олимп. Секреты сезона
10:55 Статус: Обновлен
13:05 Замёрзшая из Майами
15:00 Лена и львёнок
17:00 Шоу Уральские пельмени
20:00 Аксель
21:55 Радиовспышка
00:00 Вершина страха
02:15 Классная Катя
03:05 Маша и Медведь
Время начала передач - московское.