Программа передач цифрового телевидения на сегодня Сегодня, 08:50 Автор: Андрей Моисеев









В пятницу, 1 ноября 2024 года, на основных каналах цифрового телевидения (Первый канал, Россия 1, НТВ, Пятый канал, ТНТ, РЕН ТВ и СТС) будут показывать следующие передачи, фильмы и сериалы.



Программа передач на сегодня.



Первый канал



05:00 Телеканал Доброе утро

09:00 Новости

09:20 Модный приговор

10:10 Жить здорово!

11:00 Информационный канал

12:00 Новости

12:15 Информационный канал

13:30 АнтиФейк

14:00 Информационный канал

15:00 Новости

15:15 Давай поженимся!

16:05 Мужское / Женское

17:00 Информационный канал

18:00 Вечерние новости

18:30 Информационный канал

20:00 Ищейка

21:00 Время

21:45 Сегодня вечером. Александр Градский

23:45 Как молоды мы были. Концерт к 75-летию со дня рождения Александра Градского

01:35 ПОДКАСТ.ЛАБ

03:00 Новости

03:05 ПОДКАСТ.ЛАБ



Россия 1



05:00 Утро России

09:00 Вести

09:30 Вести. Местное время

09:55 О самом главном

11:00 Вести

11:30 60 минут

13:00 Наши

14:00 Вести

14:30 Вести. Местное время

14:55 Тайны следствия-19

17:00 Вести

17:30 Прямой эфир

18:30 60 минут

20:00 Вести

21:10 Вести. Местное время

21:30 Ну-ка, все вместе!

23:55 Истории Большой Страны

01:10 Мисс Полиция



НТВ



04:50 Улицы разбитых фонарей-12

06:30 Утро. Самое лучшее

08:00 Сегодня

08:25 Мои университеты. Будущее за настоящим

09:25 Пёс-6

10:00 Сегодня

10:35 Пёс-6

13:00 Сегодня

13:25 Чрезвычайное происшествие

14:00 Место встречи

16:00 Сегодня

16:20 Сегодня в Москве

16:45 ДНК

17:55 Жди меня

19:00 Сегодня

20:00 Пальцы

22:15 Скорая помощь-5

00:20 Своя правда

02:15 Квартирный вопрос

03:05 Балабол-3

04:50 Улицы разбитых фонарей-12



Пятый канал



05:00 Известия

05:25 Вечный зов

08:30 Ваше здоровье

09:00 Известия

09:30 Вечный зов

13:00 Известия

13:30 След

17:00 Известия

17:30 След

23:10 Светская хроника

00:10 Они потрясли мир

02:30 Вечный зов



ТНТ



04:55 Однажды в России

06:00 Утро ТНТ

08:00 Однажды в России

09:00 Интерны

18:30 Большое переселение

20:00 Однажды в России

21:00 Комеди Клаб

22:25 Лига городов

00:00 Самоволка

02:00 Саботаж

03:35 Музыкальная интуиция



РЕН ТВ



05:00 Самые шокирующие гипотезы

06:00 С бодрым утром!

08:30 Новости

09:00 Документальный спецпроект

10:00 Засекреченные списки

11:00 Как устроен мир

12:00 Информационная программа 112

12:30 Новости

13:00 Загадки человечества

14:00 Невероятно интересные истории

15:00 Засекреченные списки

16:00 Информационная программа 112

16:30 Новости

16:55 Александр Третий

18:20 Самые шокирующие гипотезы

19:00 Информационная программа 112

19:30 Новости

20:00 Вечные

23:00 Новости

23:30 Загадки человечества

00:30 Золото

02:35 Самые шокирующие гипотезы

03:20 Тайны Чапман



СТС



03:50 Маша и Медведь

05:50 Ералаш

06:15 Уральские пельмени. Смехbook

06:55 Шоу Уральские пельмени

09:35 Семейные игры. Битва за Олимп. Секреты сезона

10:55 Статус: Обновлен

13:05 Замёрзшая из Майами

15:00 Лена и львёнок

17:00 Шоу Уральские пельмени

20:00 Аксель

21:55 Радиовспышка

00:00 Вершина страха

02:15 Классная Катя

03:05 Маша и Медведь



Время начала передач - московское.

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