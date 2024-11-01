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Гран-при по фигурному катанию в Казани: смотреть онлайн

Сегодня, 11:16 Автор: Андрей Моисеев




Гран-при России по фигурному катанию в Казани

Второй этап Гран-при России по фигурному катанию пройдет в Казани с 2 по 3 ноября 2024 года.

В субботу на лед выйдут с короткими программами мужчины (13:30 мск), женщины (15:15) и спортивные пары (17:00). В воскресенье пройдут произвольные программы у женщин (13:00), мужчин (15:00) и спортивных пар (17:00).

Где смотреть фигурное катание онлайн? Прямые трансляции Гран-при в Казани будут доступны на сайте Первого канала.

На этапе в Магнитогорске женскую одиночную программу выиграла Анна Фролова, второй стала Ксения Гущина, а замкнула тройку лидеров Ксения Синицына. Среди мужчин первое место занял Марк Кондратюк, вторую сумму баллов набрал Роман Савосин, третьим стал Евгений Семененко.

Фото: Первый канал.
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    Источник: HR Новости







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