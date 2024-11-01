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«Преступление и наказание» (2024): дата выхода сериала, где смотреть онлайн

Сегодня, 13:28 Автор: Андрей Моисеев




Сериал Преступление и наказание

Очередная экранизация классического произведения Федор Михайловича Достоевского. В новой телеверсии романа «Преступление и наказание» действие будет происходить в Санкт-Петербурге в XXI веке. Роль Родиона Раскольникова исполнит Иван Янковский.

Премьера сериала «Преступление и наказание» в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск» изначально была запланирована на 26 октября, но релиз был перенесен на ноябрь. Точная дата выхода 1 серии станет известна позднее.

Всего запланирован показ 10 серий картины.

Жанр — драма, криминал.

Режиссер — Владимир Мирзоев.

Страна — Россия.

В главных ролях — Иван Янковский, Любовь Аксенова (Дуня Раскольникова), Тихон Жизневский (Дмитрий Разумихин), Владимир Мишуков (Порфирий Петрович), Алена Михайлова (Софья Семеновна Мармеладова), Владислав Абашин (Аркадий Иванович Свидригайлов), Юлия Снигир (Марфа Петровна), Виктория Толстоганова (Катерина Ивановна Мармеладова).

Фото: Кинопоиск.
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    Источник: HR Новости







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