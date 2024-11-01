Показать на карте газопровод «Северный поток 2»

Магистральные экспортные газопроводы «Северный поток 1» и «Северный поток 2» между Россией и Германией проходят по дну Балтийского моря.
Длина «Северного потока 1» составляет 1224 км, «Северного потока 2» — 1234 км.
Маршрут первой ветки проходит от Выборга до Грайфсвальда, вторая ветка протянута от Усть-Луга до Грайфсвальда.
Топливо в газопроводы поставлялось с Бованенковского и Южно-Русского месторождений.
1 ноября. В интервью журналисту Такеру Карлсону кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что именно при нем США заблокировали строительство газопровода «Северный поток 2».