Сегодня, 13:41 Автор: Андрей Моисеев

Магистральные экспортные газопроводы «Северный поток 1» и «Северный поток 2» между Россией и Германией проходят по дну Балтийского моря.

Длина «Северного потока 1» составляет 1224 км, «Северного потока 2» — 1234 км.

Маршрут первой ветки проходит от Выборга до Грайфсвальда, вторая ветка протянута от Усть-Луга до Грайфсвальда.

Топливо в газопроводы поставлялось с Бованенковского и Южно-Русского месторождений.

1 ноября. В интервью журналисту Такеру Карлсону кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что именно при нем США заблокировали строительство газопровода «Северный поток 2».