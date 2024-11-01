HR Новости

Показать на карте газопровод «Северный поток 2»

Сегодня, 13:41 Автор: Андрей Моисеев




Газопровод Северный поток 1 2

Магистральные экспортные газопроводы «Северный поток 1» и «Северный поток 2» между Россией и Германией проходят по дну Балтийского моря.

Длина «Северного потока 1» составляет 1224 км, «Северного потока 2» — 1234 км.

Маршрут первой ветки проходит от Выборга до Грайфсвальда, вторая ветка протянута от Усть-Луга до Грайфсвальда.

Топливо в газопроводы поставлялось с Бованенковского и Южно-Русского месторождений.

1 ноября. В интервью журналисту Такеру Карлсону кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что именно при нем США заблокировали строительство газопровода «Северный поток 2».
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    Источник: HR Новости







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