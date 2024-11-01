Где находится на карте Земля Франца-Иосифа

Вчера, 16:58 Автор: Андрей Моисеев

Если смотреть на карту России, архипелаг Земля Франца-Иосифа расположен в Северном Ледовитом океане и входит в состав Архангельской области.

Из архипелага исчез остров Месяцева площадью 53 гектара, сообщает официальный сайт Русского географического общества. Причина — глобальное потепление, из-за которого растаяла территория, равная 75 футбольным полям.

За девять последних лет площадь острова уменьшилась с 53 гектаров до трех, а недавно он совсем исчез.

Остров был открыт в 1941 году и получил название в честь российского и советского зоолога Ивана Илларионовича Месяцева, который специализировался на океанографических исследованиях.

Фото: Google Карты.