Рейтинг лучших сериалов и фильмов 2024, где смотреть ТВ каналы онлайн

Вчера, 19:24 Автор: Андрей Моисеев

Самые популярные телесериалы среди жителей Москвы в период с 21 по 27 октября по данным компании Mediascope: Невский. Близкий враг (НТВ), Шифр (Первый канал), Княжна милосердия (Россия 1), Дела житейские 7 (ТВЦ), След (Пятый канал).

Самые популярные фильмы на ТВ за неделю: Чужая жизнь (Россия 1), Крушение (СТС), Костолом (РЕН ТВ), Гнев человеческий (РЕН ТВ), Космос между нами (СТС).

Лучшие фильмы 2024 года с высоким рейтингом (по данным «Кинопоиска»): Рай под ногами матерей (Киргизия), Артур, ты король (США), Дюна: Часть вторая (США), Лед 3 (Россия), Головоломка 2 (США).

Удобный сайт для просмотра федеральных каналов — онлайн-кинотеатр «Кинопоиск». На нем можно не только бесплатно смотреть 20 каналов телевидения, но и узнать актуальную программу передач на сегодня.