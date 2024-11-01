Расписание матчей КХЛ 2024/2025, турнирная таблица

Вчера, 22:06 Автор: Андрей Моисеев

В пятницу, 1 ноября, состоялись четыре матча в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Приводим их результаты.

«Автомобилист» выиграл дома у «Нефтехимика» (3:2), «Магнитка» уступила на своем льду «Сибири» (3:4).

«Северсталь» разгромила «Куньлунь» (7:2), «Ак Барс» проиграл «Локомотиву» в серии буллитов (2:3).

Турнирная таблица КХЛ сезона 2024/2025 на 2 ноября выглядит следующим образом.

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Расписание ближайших матчей:

2 ноября: 12:00 Амур – Адмирал, 17:00 Салават Юлаев – СКА, 19:30 ХК Сочи – Спартак.

3 ноября: 14:00 Трактор – Локомотив, 15:00 Барыс – Нефтехимик.