HR Новости

«Дайте шоу» (2024): дата выхода сериала, где смотреть онлайн

Вчера, 23:10 Автор: Андрей Моисеев




Сериал Дайте шоу

Обычная девушка Вера в прямом эфире ток-шоу «Правда» обвиняет известного певца Кирилла Артемьева в изнасиловании. Но нужна ли организаторам шоу эта правда?

Оригинальный актерский состав в откровенной драме о подводных течениях телешоу-бизнеса.

Премьера сериала «Дайте шоу» состоялась 1 ноября 2024 года в онлайн-кинотеатрах Иви и KION. В первый день были показаны первые две серии, новые будут выходить каждую неделю по пятницам.

Первую серию можно бесплатно посмотреть на странице KION на RUTUBE.

Дата выхода новых серий:

1-я и 2-я серии — 1 ноября

3-я серия — 8 ноября

4-я серия — 15 ноября

Заключительная, 8-я серия, выйдет 13 декабря.

Жанр — драма.

Режиссеры — Дмитрий Литвиненко, Ксения Чашей.

Страна — Россия.

В главных ролях — Милош Бикович, Олег Савостюк, Анастасия Красовская, Виктория Толстоганова, Игорь Верник, Кристина Бабушкина, Отар Кушанашвили, Никита Джигурда, Николай Басков.

Фото: Иви.
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    Источник: HR Новости







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