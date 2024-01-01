Расписание матчей 14-го тура РПЛ сезона 2024/2025

Вчера, 23:43 Автор: Андрей Моисеев

В 14-м туре Российской Премьер-лиги (РПЛ) сезона 2024/2025 состоится один поединок с приставкой «супер». ЦСКА будет принимать в субботу на своем поле «Спартак» (трансляция на «Матч ТВ»).

«Краснодар» проведет домашний поединок с «Оренбургом», занимающий вторую строчку «Зенит» будет играть дома с махачкалинским «Динамо» («Матч ТВ»).

«Локомотив» сыграет в Москве с «Рубином», московское «Динамо» встретятся с «Ростовом».

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Расписание матчей 14-го тура РПЛ:

1 ноября: 19:00 Динамо М – Ростов.

2 ноября: 18:00 Локомотив – Рубин, 18:00 Зенит – Динамо Мх, 20:45 ЦСКА – Спартак.

3 ноября: 13:00 Акрон – Крылья Советов, 15:15 Ахмат – Пари НН, 17:30 Факел – Химки («Матч ТВ»), 19:45 Краснодар – Оренбург.