«Вашингтон» — «Коламбус» 3 ноября: где смотреть онлайн

Сегодня, 08:22 Автор: Андрей Моисеев

В ночь на 3 ноября «Вашингтон Кэпиталз» встретится на своем льду с «Коламбус Блю Джекетс». Поединок в столице США начнется в 00:00 по московскому времени.

Прямую трансляцию матча можно смотреть в паблике ВКонтакте NHL Republic.

Капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин забросил пять шайб в текущем сезоне и уступает в команде по этому показателю только Тому Уилсону. По системе «гол+пас» российский хоккеист набрал 10 очков.

На счету Овечкина на данный момент 858 шайб и он на 36 голов отстает от Уэйна Гретцки, занимающего первое место в списке лучших снайперов Национальной хоккейной лиги за всю историю.

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«Вашингтон» занимает четвертое место в Восточной конференции, «Коламбус» расположился на 8-й строчке в турнирной таблице.

Фото: Sports Illustrated.