ЦСКА — «Спартак» 2 ноября: смотреть матч онлайн, прогнозы

Сегодня, 08:36 Автор: Андрей Моисеев

В субботу, 2 ноября, в Москве пройдет встреча 14-го тура Российской футбольной Премьер-лиги между ЦСКА и «Спартаком» (20:00 мск). Смотреть матч можно будет на «Матч ТВ» и онлайн на официальном сайте телеканала.

В предыдущем туре армейцы сыграли вничью с «Факелом» (0:0), а красно-белые выиграли в гостях у «Пари НН» со счетом 2:0.

Букмекеры считают подопечных Марко Николича фаворитами встречи. Поставить на победу ЦСКА можно с коэффициентом 2.40. В случае если победит «Спартак», сыграет коэффициент 3.00. На ничью можно сделать ставку за 3.55.

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В настоящее время ЦСКА занимает пятую строчку в турнирной таблице РПЛ (24 очка), «Спартак» идет шестым (22 очка).