Подробная карта Донецкой области с городами и поселками

Сегодня, 08:48 Автор: Андрей Моисеев

Если смотреть на карту, Донецкая область (ДНР) расположена на новых территориях России к югу от Москвы. Расстояние от столицы РФ до областного центра составляет 850 километров.

В Донецке проживает 919 тысяч жителей.

Донецкая область на западе граничит с Запорожской и Днепропетровской областями, на севере — с Харьковской областью, на востоке — с Луганской областью и Ростовской областями.

29 октября освобождены Горняк, Катериновка и Селидово в Покровском районе, а также Доброволье в Волновахском районе. 1 ноября освобождены Новоукраинка, Шахтерское в Великоновоселковском районе, а также село Леонидовка в Бахмутовском районе. 2 ноября освобожден поселок Кураховка , который расположен рядо с Курахово (Минобороны).

Фото: Google Карты.