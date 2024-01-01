Программа передач на 2 ноября 2024: смотреть ТВ в прямом эфире

Сегодня, 09:18 Автор: Андрей Моисеев

В субботу, 2 ноября 2024 года, в прямом эфире ТВ будут показывать следующие передачи, фильмы и сериалы.



Программа передач на сегодня.



Бесплатно смотреть ТВ в прямом эфире можно в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск».



Первый канал



05:00 Телеканал Доброе утро

09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости

09:20 Модный приговор

10:10 Жить здорово!

11:00, 12:15, 14:00, 17:00 Информационный канал

13:30 АнтиФейк

15:15 Давай поженимся!

16:05 Мужское / Женское

18:40 Человек и закон

19:45 Поле чудес

21:00 Время

21:45 Голос. Дети

23:25 Передвинем передвижников

00:30 Фигурное катание. Гран-при России

02:00 ПОДКАСТ.ЛАБ



Россия 1



05:00 Утро России. Суббота

09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести

09:20 Пятеро на одного

10:10 Сто к одному

11:50 Доктор Мясников

12:55 Судьба человека

14:30, 20:50 Вести. Местное время

14:50 Юмор! Юмор!! Юмор!!!

17:50 Привет, Андрей!

21:00 Очень плохая невеста

00:45 Завтра будет новый день

04:10 Улыбнись, когда плачут звезды



НТВ



04:50 Улицы разбитых фонарей-12

06:25 Жди меня

07:20 Смотр

08:00, 16:00, 19:00 Сегодня

08:20 Поедем, поедим!

09:20 Едим дома

10:00 Сегодня в Москве

10:20 Главная дорога

11:00 Живая еда

12:00 Квартирный вопрос

13:00 Попутчик

14:15 Основано на реальных событиях

18:00 Следствие вели...

20:00 Пальцы

22:15 Секрет на миллион. Сергей Барышев

00:10 Международная пилорама

01:00 Захар Прилепин. Уроки русского

01:30 Квартирник НТВ у Маргулиса

02:50 Дачный ответ

03:40 Балабол-3

04:30 Улицы разбитых фонарей-12



Пятый канал



06:30 Вечный зов

09:00, 13:00, 17:00 Известия

09:30 Вечный зов

13:30 След

00:00 Известия. Главное

01:05 Светская хроника

02:10 Последний мент



ТНТ



03:35 Музыкальная интуиция

05:05 Однажды в России

11:00 Вызов

12:00 Экстрасенсы. Битва сильнейших

18:30 Экстрасенсы. Реванш

21:00 Ярче звёзд

23:00 Женский стендап

00:00 Такое кино!

00:35 Игры без границ

02:20 Лига городов

03:50 Музыкальная интуиция



РЕН ТВ



05:00, 03:40 Самые шокирующие гипотезы

06:00 С бодрым утром!

08:30, 12:30, 16:30, 19:30 Новости

09:00 Минтранс

10:00 Самая полезная программа

11:00 Военная тайна

15:00 СОВБЕЗ

17:00 Документальный спецпроект

18:00 Засекреченные списки

19:00 Добровэфире

20:00 Брат

22:00 Брат-2

00:40 Сестры

02:20 Кочегар



СТС



03:05 Маша и Медведь

05:50 Ералаш

07:00 Три кота

07:15 Уральские пельмени. Смехbook

07:30 ПроСТО кухня

08:30 Просто завтрак

09:00 ПроСТО кухня

10:00 100 мест, где поесть

11:00 Битва стартапов

12:05 Уральские пельмени. Смехbook

12:25 Шоу Уральские пельмени

19:30 Уральские пельмени

21:00 Шоу Уральские пельмени

00:05 Уральские пельмени. Смехbook

01:00 Кино в деталях

02:00 Отмороженные

03:05 Маша и Медведь



Время начала передач - московское.