Программа передач на 2 ноября 2024: смотреть ТВ в прямом эфире

В субботу, 2 ноября 2024 года, в прямом эфире ТВ будут показывать следующие передачи, фильмы и сериалы.
Программа передач на сегодня.
Бесплатно смотреть ТВ в прямом эфире можно в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск».
Первый канал
05:00 Телеканал Доброе утро
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:20 Модный приговор
10:10 Жить здорово!
11:00, 12:15, 14:00, 17:00 Информационный канал
13:30 АнтиФейк
15:15 Давай поженимся!
16:05 Мужское / Женское
18:40 Человек и закон
19:45 Поле чудес
21:00 Время
21:45 Голос. Дети
23:25 Передвинем передвижников
00:30 Фигурное катание. Гран-при России
02:00 ПОДКАСТ.ЛАБ
Россия 1
05:00 Утро России. Суббота
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
09:20 Пятеро на одного
10:10 Сто к одному
11:50 Доктор Мясников
12:55 Судьба человека
14:30, 20:50 Вести. Местное время
14:50 Юмор! Юмор!! Юмор!!!
17:50 Привет, Андрей!
21:00 Очень плохая невеста
00:45 Завтра будет новый день
04:10 Улыбнись, когда плачут звезды
НТВ
04:50 Улицы разбитых фонарей-12
06:25 Жди меня
07:20 Смотр
08:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:20 Поедем, поедим!
09:20 Едим дома
10:00 Сегодня в Москве
10:20 Главная дорога
11:00 Живая еда
12:00 Квартирный вопрос
13:00 Попутчик
14:15 Основано на реальных событиях
18:00 Следствие вели...
20:00 Пальцы
22:15 Секрет на миллион. Сергей Барышев
00:10 Международная пилорама
01:00 Захар Прилепин. Уроки русского
01:30 Квартирник НТВ у Маргулиса
02:50 Дачный ответ
03:40 Балабол-3
04:30 Улицы разбитых фонарей-12
Пятый канал
06:30 Вечный зов
09:00, 13:00, 17:00 Известия
09:30 Вечный зов
13:30 След
00:00 Известия. Главное
01:05 Светская хроника
02:10 Последний мент
ТНТ
03:35 Музыкальная интуиция
05:05 Однажды в России
11:00 Вызов
12:00 Экстрасенсы. Битва сильнейших
18:30 Экстрасенсы. Реванш
21:00 Ярче звёзд
23:00 Женский стендап
00:00 Такое кино!
00:35 Игры без границ
02:20 Лига городов
03:50 Музыкальная интуиция
РЕН ТВ
05:00, 03:40 Самые шокирующие гипотезы
06:00 С бодрым утром!
08:30, 12:30, 16:30, 19:30 Новости
09:00 Минтранс
10:00 Самая полезная программа
11:00 Военная тайна
15:00 СОВБЕЗ
17:00 Документальный спецпроект
18:00 Засекреченные списки
19:00 Добровэфире
20:00 Брат
22:00 Брат-2
00:40 Сестры
02:20 Кочегар
СТС
03:05 Маша и Медведь
05:50 Ералаш
07:00 Три кота
07:15 Уральские пельмени. Смехbook
07:30 ПроСТО кухня
08:30 Просто завтрак
09:00 ПроСТО кухня
10:00 100 мест, где поесть
11:00 Битва стартапов
12:05 Уральские пельмени. Смехbook
12:25 Шоу Уральские пельмени
19:30 Уральские пельмени
21:00 Шоу Уральские пельмени
00:05 Уральские пельмени. Смехbook
01:00 Кино в деталях
02:00 Отмороженные
03:05 Маша и Медведь
Время начала передач - московское.