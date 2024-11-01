Показать Белек на карте Турции: вспышка неизвестного вируса

Сегодня, 13:29 Автор: Андрей Моисеев

Если смотреть на карту Турции, курорт Белек расположен на побережье Средиземного моря, в 30 километрах от Антальи.

Вспышка заболеваемости неизвестным вирусом произошла в Белеке. Несколько десятков человек обратились в местную больницу с температурой выше 39, которая почти не сбивалась таблетками, сообщает Telegram-канал SHOT.

Некоторые из заболевших сравнивают симптомы с теми, что были при коронавирусе. Сильно ломит кости, теряется аппетит и расстраивается пишеварение.

Высокая температура держится около пяти дней, у некоторых детей появляется сыпь на руках и ногах.

Фото: Google Карты.