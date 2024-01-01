Гран-при по фигурному катанию в Казани: Петросян лидирует после короткой программы

Сегодня, 15:29 Автор: Андрей Моисеев

В субботу, 2 ноября, на проходящем в эти дни в Казани Гран-при России по фигурному катанию сильнейшие фигуристки выступили с короткой программой.

Прямую трансляцию вел Первый канал. На официальном сайте можно посмотреть повторы лучших выступлений.

Первое место после субботних прокатов заняла ученица Этери Тутберидзе Аделия Петросян, набравшая 85,67 балла. Второй результат у Вероники Яметовов (74,40), замыкает лидирующую тройку Софья Важнова (68,30).

Результаты других фигуристок:

4. Камилла Нелюбова — 64,13

5. Екатерина Анисимова — 61,80

6. Людмила Фурсова — 61,50

7. Дарья Садкова — 61,24

8. Мария Парамонова — 59,65

9. Елизавета Киселева — 55,76

10. Арина Кшецкая — 51,86

11. Арина Видинеева — 47,59

12. Таисия Лепихина — 46,39