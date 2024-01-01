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Гран-при по фигурному катанию, 2-й этап. Женщины: смотреть онлайн

Вчера, 17:57 Автор: Андрей Моисеев




В воскресенье, 3 ноября, на втором этапе Гран-при России по фигурному катанию спортсменки выступят с произвольной программой.

Смотреть онлайн соревнование сильнейших фигуристок страны на 2 этапе в Казани можно на сайте Первого канала.

Первое место после короткой программы заняла ученица Этери Тутберидзе Аделия Петросян, набравшая 85,67 балла. Второй результат у Вероники Яметовой (74,40), замыкает лидирующую тройку Софья Важнова (68,30).

Результаты других фигуристок: 4. Камилла Нелюбова — 64,13, 5. Екатерина Анисимова — 61,80, 6. Людмила Фурсова — 61,50, 7. Дарья Садкова — 61,24, 8. Мария Парамонова — 59,65, 9. Елизавета Киселева — 55,76, 10. Арина Кшецкая — 51,86, 11. Арина Видинеева — 47,59, 12. Таисия Лепихина — 46,39.
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