«Невский. Близкий враг» 7 сезон: смотреть онлайн, дата выхода

Вчера, 19:53 Автор: Андрей Моисеев

Первый сезон российского сериала «Невский» рассказывает о капитане Павле Семенове, который служит в отделе полиции спального района Санкт-Петербурга.

7 сезон сериала «Невский»

Премьера 7 сезона сериала «Невский» (Близкий враг) состоялась 7 октября 2024 года на телеканале НТВ. Заключительная серия вышла в эфир 25 октября.

Коротко о новом сезоне: в Санкт-Петербург направлен заместитель министра внутренних дел генерал Кондратьев, Евгений Арсеньев уже в качестве депутата Госдумы продолжает плести интриги, Семенов и Михайлов получают очередные звания, Алексей Фомин пытается удержать власть в городе.

Сколько сезонов и серий в сериале

Премьера сериала состоялась на телеканале НТВ 11 апреля 2016 года. Заключительная серия дебютного сезона вышла 29 апреля. В первом сезоне было снято 30 серий.

Сериал «Невский» зрители могут увидеть онлайн в кинотеатре Иви. Первые серии каждого из сезонов можно посмотреть бесплатно.

1 сезон: «Невский»: 11 — 29 апреля 2016 (30 серий)

2 сезон: «Проверка на прочность»: 19 октября 2017 — 23 февраля 2018 (32 серии)

3 сезон: «Чужой среди чужих»: 11 — 22 февраля 2019 (20 серий)

4 сезон: «Тень Архитектора»: 25 февраля — 17 марта 2020 (30 серий)

5 сезон: «Охота на Архитектора»: 31 января — 11 февраля 2022 (30 серий)

6 сезон: «Расплата за справедливость»: 10 — 28 апреля 2023 (30 серий)

7 сезон: «Близкий враг»: 7 — 25 октября 2024 (30 серий)

Жанр - детектив.

Страна — Россия.

Режиссер 7 сезона — Игорь Драка.

В главных ролях — Антон Васильев, Андрей Гульнев, Дмитрий Паламарчук, Сергей Кошонин, Виктория Маслова, Анастасия Забирова, Александр Саюталин, Игорь Павлов, Денис Старков.

Фото: НТВ.