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«Экстрасенсы. Реванш» 2 сезон 9 серия: смотреть онлайн

Вчера, 22:25 Автор: Андрей Моисеев




Шоу Экстрасенсы. Реванш на ТНТ

Шоу «Экстрасенсы. Реванш» — развлекательное антинаучное реалити-шоу, в котором снимаются бывшие участники «Битвы экстрасенсов».

2 сезон шоу «Экстрасенсы. Реванш»

Съемки второго сезона шоу «Экстрасенсы. Реванш» начались летом 2024 года, премьера состоялась в субботу 7 сентября на телеканале ТНТ.

Расписание выхода новых серий:

02.11 18:30 9-я серия

03.11 15:50 9-я серия

В прямом эфире новые серии можно посмотреть по ТВ и онлайн на сайте ТНТ. Телеканал выкладывает новые выпуски в своем официальном аккаунте на Rutube.

Премьера шоу состоялась на ТНТ 13 января 2024 года. Заключительная серия первого сезона вышла в марте. Всего в первом сезоне было снято 10 серий.

Телеканал — ТНТ.

Ведущий — Марат Башаров.

Жюри — Илья Ларионов и Вера Сотникова (принимали участие в первом сезоне), Влад Череватый и Олег Шепс.

Фото: ТНТ.
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    Источник: HR Новости







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