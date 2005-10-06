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Александр Овечкин: сколько шайб до рекорда Гретцки

Сегодня, 06:18 Автор: Андрей Моисеев




Статистика Овечкина в НХЛ на сегодня

Продолжаем считать шайбы Александра Овечкина. Их у капитана «Вашингтона» 859 (на 3 ноября 2024 года). Чтобы догнать лучшего снайпера за всю историю Уэйна Гретцки, Овечкину необходимо 35 раз поразить ворота оппонентов.

Все юбилейные шайбы Овечкина

1-я - 06.10.2005 Коламбус
100-я - 13.10.2007 Рейнджерс
200-я - 06.02.2009 Лос-Анджелес
300-я - 06.04.2011 Торонто
400-я - 21.12.2013 Каролина
500-я - 11.01.2016 Оттава
600-я - 13.03.2018 Виннипег
700-я - 22.02.2020 Нью-Джерси
800-я - 14.12.2022 Чикаго

Больше всего шайб в регулярных чемпионатах Александр забил в свой третий сезон за океаном (65), в том же году игрок набрал наибольшее количество очков (112). В девяти чемпионатах форвард столичного клуба забил 50 и более раз. В истории лиги столько раз за регулярный чемпионат забивали Уэйн Гретцки и Майк Боссии.

В поединке с «Аризоной» 6 ноября 2022 года хоккеист установил новый рекорд НХЛ по голам за одну команду.

100 лучших снайперов НХЛ за всю историю

В первой тройке самых результативных расположились следующие хоккеисты:

1. Гретцки - 894 (1487 игр)
2. Овечкин - 859 (1436)
3. Горди Хоу - 801 (1767)

Следующий матч «Вашингтон» проведет против «Каролины» в ночь на 4 ноября (01:00 мск).
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    Источник: HR Новости







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