Смотреть онлайн ТВ каналы: программа передач на 3 ноября

Сегодня, 06:36 Автор: Андрей Моисеев

В воскресенье, 3 ноября 2024 года, в прямом эфире ТВ будут показывать следующие передачи, фильмы и сериалы.



Программа передач на сегодня.



Бесплатно смотреть ТВ в прямом эфире можно в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск».



Первый канал



05:00 ПОДКАСТ.ЛАБ

06:00, 10:00, 12:00, 18:00 Новости

06:10 ПОДКАСТ.ЛАБ

06:50 Играй, гармонь любимая!

07:35 Часовой

08:05 Здоровье

09:10 Непутевые заметки

09:30 Мечталлион

10:15 Передвинем передвижников

11:05 Играем свадьбу!

12:15 Ген высоты-2. Гора всех гор

13:25 Видели видео?

14:45 Фигурное катание. Гран-при России

16:55 К 75-летию со дня рождения Александра Градского

19:00 Точь-в-Точь

21:00 Время

23:00 Что? Где? Когда?

00:20 ПОДКАСТ.ЛАБ



Россия 1



04:10 Улыбнись, когда плачут звезды

06:00 Смотрим любимые мультфильмы

07:20 В кругу друзей

08:00 Местное время. Воскресенье

08:35 Когда все дома

09:25 Утренняя почта

10:10 Сто к одному

11:00, 14:00, 17:00 Вести

11:30 Большие перемены

12:30 Истории Большой Страны

13:30 Фантазер. Комната посуточно

14:30 Вести. Местное время

15:00 Юморина-2024

17:50 Песни от всей души

20:00 Вести недели

22:30 Москва. Кремль. Путин

23:00 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым

01:35 Алиби - надежда, алиби - любовь

03:20 Свадьбы не будет



НТВ



04:30 Улицы разбитых фонарей-12

08:00, 10:00, 16:00 Сегодня

08:20 У нас выигрывают!

10:20 Первая передача

11:00 Чудо техники

12:00 Дачный ответ

13:00 НашПотребНадзор

14:00 Своя игра

16:20 ЧП. Расследование

17:00 Следствие вели...

19:00 Итоги недели

20:20 Шоу Аватар

23:25 Звезды сошлись

01:00 Балабол-4

04:25 Чёрный пёс-2



Пятый канал



05:00 Последний мент

06:50 Настоящий

21:15 Спецназ

00:20 Каникулы строгого режима

02:55 Последний мент



ТНТ



03:50 Музыкальная интуиция

05:20 Импровизация. Команды. Дайджест

06:05 Однажды в России

09:30 Большое переселение

11:00 Экстрасенсы. Битва сильнейших

15:50 Экстрасенсы. Реванш

18:30 Звёзды в джунглях

21:30 Звёздные танцы

23:30 Шоу Воли

00:30 Ярче звёзд

02:10 Первые на деревне

03:40 Музыкальная интуиция



РЕН ТВ



05:00 Самые шокирующие гипотезы

07:00 С бодрым утром!

08:30, 12:30 Новости

09:00 Самая народная программа

09:30 Знаете ли вы, что?

10:30 Наука и техника

11:30 Легенды и мифы

13:00 Неизвестная история

14:00 Брестская крепость

16:30 Подольские курсанты

19:20 Красный призрак

21:15 Несокрушимый

23:00 Итоговая программа

00:00 Концерт-презентация альбома Дудка группы Алиса

02:45 Самые шокирующие гипотезы



СТС



03:05 Маша и Медведь

05:50 Ералаш

07:00 Отель У овечек

07:15 Уральские пельмени. Смехbook

07:20 Просто завтрак

07:55 100 мест, где поесть

09:00 Кто круче всех?

10:10 Шоу Уральские пельмени

11:25 Монстры на каникулах

13:15 Монстры на каникулах-2

15:00 Монстры на каникулах-3: Море зовёт

17:00 Суперниндзя

20:30 Остров сокровищ. Знаки судьбы

22:55 Мегалодон

00:55 Бывшие. Happy end

02:45 Отмороженные

03:10 Маша и Медведь



Время начала передач - московское.