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НХЛ 2024/2025: турнирная таблица, расписание матчей, бомбардиры

Сегодня, 07:55 Автор: Андрей Моисеев




В ночь на воскресенье, 3 ноября, состоялись 11 матчей в рамках регулярного чемпионата.

Турнирная таблица НХЛ сезона 2024/2025 на сегодня выглядит следующим образом.

Турнирная таблица НХЛ на сегодня

Лучшие бомбардиры на сегодня:

Сэм Райнхарт («Флорида») – 21 (10+11)

Кирилл Капризов («Миннесота») – 21 (7+14)

Кейл Макар («Колорадо») – 21 (5+16)

Натан Маккиннон («Колорадо») – 20 (6+14)

Марк Стоун («Вегас») – 19 (5+14)

Расписание матчей НХЛ:

3 ноября: 21:00 Рейнджерс – Айлендерс, 23:00 Виннипег – Тампа-Бэй.

4 ноября: 01:00 Бостон – Сиэтл, 01:00 Каролина – Вашингтон, 02:00 Миннесота – Торонто, 04:00 Калгари – Эдмонтон, 04:00 Анахайм – Чикаго.

5 ноября: 04:00 Нэшвилл – Лос-Анджелес, 04:30 Эдмонтон – Нью-Джерси.
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    Источник: HR Новости







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