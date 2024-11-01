НХЛ 2024/2025: турнирная таблица, расписание матчей, бомбардиры

В ночь на воскресенье, 3 ноября, состоялись 11 матчей в рамках регулярного чемпионата.
Турнирная таблица НХЛ сезона 2024/2025 на сегодня выглядит следующим образом.
Лучшие бомбардиры на сегодня:
Сэм Райнхарт («Флорида») – 21 (10+11)
Кирилл Капризов («Миннесота») – 21 (7+14)
Кейл Макар («Колорадо») – 21 (5+16)
Натан Маккиннон («Колорадо») – 20 (6+14)
Марк Стоун («Вегас») – 19 (5+14)
Расписание матчей НХЛ:
3 ноября: 21:00 Рейнджерс – Айлендерс, 23:00 Виннипег – Тампа-Бэй.
4 ноября: 01:00 Бостон – Сиэтл, 01:00 Каролина – Вашингтон, 02:00 Миннесота – Торонто, 04:00 Калгари – Эдмонтон, 04:00 Анахайм – Чикаго.
5 ноября: 04:00 Нэшвилл – Лос-Анджелес, 04:30 Эдмонтон – Нью-Джерси.