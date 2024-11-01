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Предварительный прогноз погоды на Новый год в Москве

Сегодня, 09:13 Автор: Андрей Моисеев




Погода в Москве в новогоднюю ночь

Скоро Новый год, поэтому многие москвичи уже сейчас начинают задумываться о том, какой будет погода в новогоднюю ночь.

Синоптики составили предварительный прогноз. Если верить их словам, погода в ночь на 1 января 2025 года будет комфортная — без сильных морозов и обильных снегопадов. Днем 31 декабря температура в Москве будет от -3° до -5°, а в саму новогоднюю ночь похолодает до -7°. Если прогноз сбудется, то на Новый год можно будет не сидеть всю ночь за столом, а провести время на улице с семьей или друзьями.

Новогодние праздники этой зимой продлятся с 29 декабря 2024 года по 8 января 2025 года.

Фото: Mos.ru.
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    Источник: HR Новости







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