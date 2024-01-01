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Смотреть онлайн 2 этап Гран-при по фигурному катанию: мужчины

Сегодня, 13:37 Автор: Андрей Моисеев




В воскресенье, 3 ноября, в 15:00 мск на втором этапе Гран-при России по фигурному катанию спортсмены выступят с произвольной программой.

Смотреть онлайн соревнование сильнейших фигуристов страны на 2 этапе в Казани можно на сайте Первого канала.

Первое место после короткой программы занял Владислав Дикиджи, набравший 101,45 балла. Второй результат у Глеба Лутфуллина  (98,04), замыкает лидирующую тройку Матвей Ветлугин (85,62).

Результаты других фигуристов: 4. Артем Ковалев — 85,41, 5. Григорий Федоров — 80,85, 6. Артур Даниелян — 78,47, 7. Владимир Ощепков — 66,73, 8. Кирилл Кропылев — 63,35, 9. Данил Федосимов — 59,71, 10. Дмитрий Шелковников — 51,09, 11. Константин Сафонов — 48,95, 12. Роман Кудлаев — 48,08.
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    Источник: HR Новости







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