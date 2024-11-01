Турнирная таблица КХЛ 2024/2025, расписание матчей

Сегодня, 17:44 Автор: Андрей Моисеев

В воскресенье, 3 ноября, состоялись два матча в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Приводим их результаты.

«Локомотив» выиграл в гостях у «Трактора» (5:3), «Барыс» обыграл «Нефтехимик» в серии буллитов (2:1).

Турнирная таблица КХЛ сезона 2024/2025 на 4 ноября выглядит следующим образом.

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Расписание ближайших матчей:

4 ноября: 17:00 Динамо М – Торпедо, 17:00 Куньлунь Ред Стар – СКА, 17:00 ХК Сочи – Спартак, 19:30 Динамо Мн – Витязь.

5 ноября: 12:00 Амур – Авангард, 12:30 Адмирал – Металлург Мг, 15:00 Сибирь – Салават Юлаев, 17:30 Барыс – Ак Барс.